Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı - Haberler
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Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika haberler: Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik polisleri taksi denetimi yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

İSTANBUL - Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik polisleri taksi denetimi yaptı. İki taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler taksicilerin kısa mesafede yolcu turist seçmeleri veya taksimetre açmama gibi konularla ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 2 taksi sürücüsüne toplam 288 TL cezai işlem uygulandı. Denetim yapan sivil trafik polisleri ticari taksi sürücülerinin taksimetre açıp açmadıklarını, ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

Son dakika... Sivil trafik polisleri Kadıköy'de taksi denetimi yaptı

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