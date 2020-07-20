Son dakika! Kadıköy'de korkunç cinayet
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Son dakika! Kadıköy'de korkunç cinayet

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy'de bir evde bulunan 4 kişi arasında gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonlandı.

Son dakika! Kadıköy'de korkunç cinayet
20.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:57

Kadıköy'de bir evde bulunan 4 kişi arasında gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Mahalle sakinlerinden biri, gece saatlerinde evden kaçan iki kişiyi görünce durumdan şüphelendi. Öğle saatlerinde şüphe üzerine eve giren ev sahibi, yerde yatan cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan olayda, iddiaya göre dün gece saatlerinde 3 kişi, bir eve girerek burada oturan arkadaşlarıyla bir araya geldi. 4 kişinin bulunduğu evde gece saatlerinde çıkan gürültü ve kavga sesleri mahalle sakinleri tarafından duyuldu. Bir mahalle sakininin iddiasına göre gece saat 03.00 sıralarında evden çıkan iki kişi, "Fatih kaçalım, başımıza bela alacağız" diyerek oradan uzaklaştı. Olayın yaşandığı evin sahibi, öğle saatlerinde evden çıkan kiracısını yaralı ve kanlar içerisinde gördü. Kiracısıyla bir süre sohbet eden ev sahibi, daha sonra şüphe üzerine eve girince yerde kanlar içerisinde yatan şahsı gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmada ölen şahsın vücudunda darp ve kesik izleri olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Eve girince cesetle karşılaşan ev sahibi, "Dün gece olmuş. Üstteki komşu söyledi bana. 12 gibi sokakta kiracımı gördüm. Kaşı gözü patlaktı, üstü başı kanlıydı. Beni Kadıköy'e bırak dedi, bırakmadım kendisini. Dairenin pencereleri kapalıydı şüphelendim. Bağırdım açmadı. Kapıyı itekledim içeri girdim baktım içeride biri yatıyor. Polisi aradım. Alkol almışlar gece birbirlerine girmişler" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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