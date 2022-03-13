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Son dakika gündem: Kadıköy'de kartopu savaşı

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Son dakika gündem: Kadıköy'de kartopu savaşı

Son dakika haberler... Kar yağışının ardından Kadıköy'de toplanan onlarca kişi, kartopu oynadı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kar yağışının ardından Kadıköy'de toplanan onlarca kişi, kartopu oynadı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yağışın durduğu anlarda Kadıköy Yeldeğirmeni'nde toplanan onlarca kişi kartopu oynadı. Bir grup el arabasında biriktirdikleri karları kalabalığa fırlattı. Diğer vatandaşlar ise onlara karşılık verdi. Yaşanan eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Son dakika gündem: Kadıköy'de kartopu savaşı

Son dakika gündem: Kadıköy'de kartopu savaşı

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

İstanbul, Kadıköy, kar, Güncel, Haberler

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