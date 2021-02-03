Son dakika: KADIKÖY'DE GÖSTERİCİLER POLİS ARAÇLARINA SALDIRDI
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Son dakika: KADIKÖY'DE GÖSTERİCİLER POLİS ARAÇLARINA SALDIRDI

03.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:49
Son dakika: KADIKÖY'DE GÖSTERİCİLER POLİS ARAÇLARINA SALDIRDI

Son dakika haberi: İSTANBUL DHABOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL DHA

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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