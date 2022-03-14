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Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'de bir iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eğitim Mahallesi Uğurelli Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin bodrum ve giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş merkezinde çalışanlar tahliye edilirken, binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Haberler

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