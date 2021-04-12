Son dakika! KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 142 Sokak içerisinde bulunan bir ikametten mobil cihaza kurulu olan KADES uygulamasından ihbar uyarısı alan polis ekipleri hemen olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, ikamette ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri KADES uygulamasına küçük bir çocuğun yanlışlıkla bastığını öğrenince olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mario Draghi Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ece Erken Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:39:09. #1.16#
title