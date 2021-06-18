Son dakika... KADEM "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri" projesi başlatıyor

Son dakika haberlerine göre Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciği, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destekleme" programı kapsamında, "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri" projesini hayata geçirecek.