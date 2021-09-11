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Son Dakika | Kaçırılıp eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle hastanelik edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kaçırılıp eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle hastanelik edildi

Son dakika haberler: Konya'da bir kişi kaçırıldıktan sonra darp edilerek işkenceye maruz kalmış vaziyette polis tarafından bulundu.

Konya'da bir kişi kaçırıldıktan sonra darp edilerek işkenceye maruz kalmış vaziyette polis tarafından bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altında alınırken, olayla ilgili şahsın eski nişanlısının yakını olan 2 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir kişinin arabayla kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisin araştırmasında Nurullah O'nun (29) kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı S.U'nun kuzeni Hüseyin U. (28) ile arkadaşı İlyas T'ye (28) ait olduğunu belirlendi. Kaçırılan şahsın bulunması için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Nurullah O'yu 500 Evler Mahallesi civarında boş arazide darp edilerek işkenceye maruz kalmış vaziyette ağır yaralı olarak buldu. Nurullah O. adrese çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheliler Hüseyin U. ile arkadaşı İlyas T. yakalandı. Şahıslardan 1 adet tabanca ele geçirilirken, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hüseyin U. ile arkadaşı İlyas T. çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli kasten adam yaralama", "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nurullah O'nun eski nişanlısı S.U. ile barışmak için yakınlarını sürekli aradığı, kaçıran şahısların ise yakınlarını sürekli rahatsız ettiği için şahsı kaçırıp darp ettiklerini söylediği iddia edildi. - KONYA

Son Dakika | Kaçırılıp eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle hastanelik edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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