Son dakika... Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcısı ise ölü olarak bulundu Son dakika 3. sayfa haberi... Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcısı ise ölü olarak bulundu Sekreteri intihar etmişti Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireciye ait villada ölü olarak bulunan yabancı uyruklu Muna Rai isimli kadının cansız bedeni, yapılan otopsi sonrası ülkesine gönderilmek üzere yetkililere teslim...

Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcısı ise ölü olarak bulundu

Sekreteri intihar etmişti

GAZİANTEP - Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireciye ait villada ölü olarak bulunan yabancı uyruklu Muna Rai isimli kadının cansız bedeni, yapılan otopsi sonrası ülkesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edilirken, İş adamının sekreterinin de daha önce intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel Villaları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'in önde gelen iş adamlarından Ahmet Şireci'ye ait lüks villada bakıcı olarak çalıştığı iddia edilen Nepal uyruklu 22 yaşındaki Muna Rai, evin bahçıvanı tarafından odasında ölü olarak bulundu. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Nepal uyruklu genç bakıcının naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Nepal uyruklu kadının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemenin ardından belli olacak. Kendini asarak intihar ettiği öne sürülen olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 8 gün önce Antalya'dan bir bakıcı şirketi tarafından gönderilen Nepalli kadının aileden kimsenin olmadığı villada çalışmaya başlaması ise dikkat çekti. İş adamı ve ailesinin bir aydır Gaziantep dışında tatilde olduğu öğrenildi.

Sekreteri de intihar etmişti

Gaziantep'te yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan iş adamı Ahmet Şireci'nin daha önce de sekreterinin intihar ettiği öğrenildi. Ünlü iş adamı 2013 yılında aracının önü kesilerek kaçırılmasının ardından, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA