Son dakika: Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika: Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Muğla merkezli İzmir ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen 'Kaçakçılıkla Mücadele' çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Muğla merkezli İzmir ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen 'Kaçakçılıkla Mücadele' çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, İzmir ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyon sonucunda 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i şubedeki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılmıştır.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli mevcutlu olarak Yatağan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan T.A., H.Ç. ve M.Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.Ç., H.A. ve O.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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