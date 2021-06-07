Son Dakika | Kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon: 8 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de tütün ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de bir süredir takibe alınana tütün kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenşendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 102 bin 400 adet kaçak makaron, bin 80 adet dolma sigara, 600 adet elektronik sigara kartuşu ve 2 adet elektronik sigara, 13 kilogram kıyılmış tütün, 41 adet kaçak cep telefonu, 110 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ayrıca durumlarından şüphelenilerek uygulama noktalarında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda ayrı tanklar içerisinde 4 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı