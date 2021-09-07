Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
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Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde meydana geldi. Gürpınar istikametinden Gevaş'a doğru seyir halinde olan minibüs, Köprüler Mahalle yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Naci Ö., kaldırdığı hastanede hayatını kaybederken, 15 düzensiz göçmen ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
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