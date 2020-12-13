Son dakika: Kaçak kazıda yakalananlara kısıtlamayı ihlalden 15 bin 750 lira ceza
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Son dakika: Kaçak kazıda yakalananlara kısıtlamayı ihlalden 15 bin 750 lira ceza

13.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:47
Son dakika: Kaçak kazıda yakalananlara kısıtlamayı ihlalden 15 bin 750 lira ceza

Son dakika haberi: SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Boyalıca köyünde meydana geldi. Jandarma, köy yakınındaki Ali'nin Bozu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında, şüpheliler A.A. (33), Y.C. (44), S.Ö. (43), S.B. (43) ve H.Ş. (32) suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca kaçak kazıda kullanılan dedektör, metal arama çubuğu, derinlik ölçme şişi, manila, kürek, kazma ve balta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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