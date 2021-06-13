Son dakika: Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi 2 ölü

Son dakika haberler... Aydın'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Erdinç Yaver'in (40) cesedi, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Erdinç Yaver'in (40) cesedi, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı. Ali Uludağ'ın (24) ardından çıkartılan Yaver'in cenazesi de Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, define aramak için gelen ancak kuyuya girmeyen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı