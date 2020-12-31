Son Dakika | Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon ile takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika gündem haberine göre AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak göçmen taşıyan kamyonet, güvenlik güçlerinden kaçarken elektrik direğine çarptı.