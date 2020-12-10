Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını

10.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:15
Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu sattığı ihbarını alan polis, bir eve baskın düzenlendi.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu sattığı ihbarını alan polis, bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 7 adet gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 1 şahsın ikametinde ve kullanmakta olduğu aracında yapılan aramalarda 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Seda Sayan Sermiyan Midyat
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:17:49. #1.14#
title