Son dakika... Kaçak ava çıkıp görevlileri görünce silahını sakladı
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Son dakika... Kaçak ava çıkıp görevlileri görünce silahını sakladı

15.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:25
Son dakika... Kaçak ava çıkıp görevlileri görünce silahını sakladı

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde kaçak avlamak için ormana çıkan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini görünce silahını sakladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde kaçak avlamak için ormana çıkan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini görünce silahını sakladı. Yapılan arama da silahı ile birlikte yakalanan şahsa 2 bin 909 lira cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu karaca avcılığı yapılabileceğini düşünerek Beyköy ormanlarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bir aracın şüpheli olarak orman içerisinde olduğunu gören ekipler, bekleme yaptı. Aracının çevresinde ekipleri gören şahıs tüfeğini saklayarak araç başına geldi. Jandarma ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı arama faaliyetleri sonrasında şahsın silahını, aracından 100 metre uzaklıkta ormanlık alanda ağacın dibinde buldu. Şahsın bulunduğu bölgenin karacaların doğal yaşam alanı olduğu yapılan kontrollerde herhangi bir avlanma olmadığı tespit edildi.

Şahsa, "Avcılık belgesi olmadan avlanma, haznesini iki fişek sınırlamadan avlanma, avlanma süresi dışında avlanma ve yaban hayvanlarının üreme döneminde rahatsız etme" fiillerinden toplam 2 bin 909 lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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