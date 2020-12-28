Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu?

28.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:54
Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu?

Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınaçıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde....

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada"2021 yılı asgari ücret rakamı bugün belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın döneminde işverenlere desteği devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat sonuna, nakdi desteği ise 17 Mart'a uzattık." açıklamalarında bulundu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Engin Özkoç Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Fahriye Evcen Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Samet Aybaba Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:54:22. #1.14#
title