Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu?

Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınaçıklamaları neler? Asgari ücret ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde....

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada"2021 yılı asgari ücret rakamı bugün belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın döneminde işverenlere desteği devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat sonuna, nakdi desteği ise 17 Mart'a uzattık." açıklamalarında bulundu.