Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında bayram tatili ile ilgili açıklamayı millete sesleniş konuşmasında duyuracağını belirtmişti. Bunun üzerine Kabine kararları ve toplantı sonrasında yapılacak açıklama merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında bayram tatili ile ilgili açıklamayı millete sesleniş konuşmasında duyuracağını belirtmişti. Bunun üzerine Kabine kararları ve toplantı sonrasında yapılacak açıklama merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kurban Bayramı tatilinin süresinin belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs verilerinden aşılamaya kadar bir dizi daha konunun da görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 17.10'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili süresi ve koronavirüs verileriyle birlikte aşılama ele alınıyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz Cuma namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:39:48. #1.14#

title