Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında bayram tatili ile ilgili açıklamayı millete sesleniş konuşmasında duyuracağını belirtmişti. Bunun üzerine Kabine kararları ve toplantı sonrasında yapılacak açıklama merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında bayram tatili ile ilgili açıklamayı millete sesleniş konuşmasında duyuracağını belirtmişti. Bunun üzerine Kabine kararları ve toplantı sonrasında yapılacak açıklama merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 12 Temmuz Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kurban Bayramı tatilinin süresinin belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs verilerinden aşılamaya kadar bir dizi daha konunun da görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 17.10'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili süresi ve koronavirüs verileriyle birlikte aşılama ele alınıyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz Cuma namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.