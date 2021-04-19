Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı son olarak 13 Nisan tarihinde toplanmıştı. Vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için Ramazan boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yeni toplantı ne zaman yapılacak? Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı son olarak 13 Nisan tarihinde toplanmıştı. Vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için Ramazan boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yeni toplantı ne zaman yapılacak? Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni koronavirüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmuş şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.