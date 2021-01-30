Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
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Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

30.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:38
Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Merakla beklenen ve vatandaşların Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtı bulabileceği Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Kısıtlamaların görüşüleceği, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaların merakla beklendiği Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, üç hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Toplantıda; 81 ildeki son durum, kısıtlamalar, aşı çalışmaları, gıda fiyatlarındaki artış, okulların durumu ile dış ilişkiler ele alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Son dönemdeki vaka sayılarından aşı uygulamasına, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden iç ve dış ilişkilere kadar gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine'de değerlendireceğiz" sözleriyle cevap vermesi de gözleri masada konuşulacaklara çevirdi.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

- Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

- Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

- Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

- Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.

- Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da Kabine gündeminde olacak.

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