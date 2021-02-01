SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararları: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılıyor? Cafe ve restaurantlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı Kabine Toplantısı bugün yani 1 Şubat 2021'de gerçekleşti. Vatandaşlar Kabine Toplantısı sonrası ne karar alındı merak ediyor! Peki, Kafeler ve restoranlar ne zaman açılıyor? Cafe ve restaurantlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs konulu Kabine Toplantısı sona erdi! Yeni reform konusunun da gündemde olduğu kabine toplantısında yasaklar, kısıtlamalar, aşı, eğitim, restoranlar, kafeler gibi tüm konular konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında açıklama yaptı! Okulların açılması için adımların atılmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, ayrıca esnaflara, kafe ve restoran işletmecilerine de müjdeyi verdi! Peki, Kafeler ve restoranlar ne zaman açılıyor? Cafe ve restaurantlar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararları nelerdir?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe ve Restaurantlar ne zaman açılacak sorusu hem işletmecilerin hem de vatandaşların merak ettiği bir soruydu. Kabine Toplantısı kararları arasında bu konuda da açıklamalar var. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların da kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz." ifadelerinde bulundu. Buna göre, aşılamanın devam etmesiyle ve vakaların düşmesiyle işletmelerin de kademeli olarak açılacağı müjdelendi.