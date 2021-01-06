Son Dakika Kabine Toplantısı kararları! Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

2021 ilk kabine toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor! Son kabine toplantısı sonrası gelen yasakların ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Restoranlar, okullar ne zaman açılacak? araştırıyor. İşte detayları...

2021 yılının ilk Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni kabine toplantısında önemli kararların alınması bekleniyor. Son olarak 28 Aralık 2020'de yapılantoplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli tedbir kararları alınmış ve okulların açılış tarihi için Şubat ayı sinyali verilmişti!

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Eylül ayında vaka sayılarının 3 binli rakamlara ulaşmasıyla kısıtlamalar getirildi. Demek ki vaka sayılarımız 3 binli rakamlardan aşağı inerse kısıtlamalar da yüksek ihtimalle kalkacaktır" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında okulların 20 Ocak'ta yarı yıl tatiline gireceğini ve 15 Şubat'ta da açılacağını duyurmuştu. Aksi bir karar çıkmadığı sürece okulların 15 Şubat'ta açılması planlanıyor!

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının bitiş tarihi konusundaki meraklar bir sonraki kabine toplantısında giderilecek! Sabah'a konuşan Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamalarla ilgili olarak da vaka sayılarına işaret ederek, "Vaka sayılarımız 3 binli rakamlardan aşağı inerse kısıtlamalar da yüksek ihtimalle kalkacaktır" dedi.