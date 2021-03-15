Son Dakika: Kabine toplantısı karaları neler? Hangi iller kırmızı kategoride? Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?
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Son Dakika: Kabine toplantısı karaları neler? Hangi iller kırmızı kategoride? Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

15.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:39
Son Dakika: Kabine toplantısı karaları neler? Hangi iller kırmızı kategoride? Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

Normalleşme süreci sonrası sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son Dakika: Kabine toplantısı karaları neler? Hangi iller kırmızı kategoride? Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası neler söyledi? abine toplantısı karaları neler? Hangi iller kırmızı kategoride? Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

HANGİ İLLER KIRMIZI KATEGORİDE?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ Mİ GELDİ?

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