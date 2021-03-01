Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?
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Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

01.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:51
Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Sokağa çıkma saatleri neler? Sokağa çıkma süresi nedir? Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Sokağa çıkma saatleri neler? Sokağa çıkma süresi nedir? Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Detaylar haberimizde.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI?

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Son Dakika: Kabine kararları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?
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