Son dakika haberi | Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor

16.12.2020 07:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 07:27
Son dakika haberi | Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor

Bir son dakika haberine göre KORONAVİRÜS önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek. 

Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.Hayırlı olsun" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

İlgili Haberler

Son dakika: İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Son dakika: İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Covid-19'a 'dur' diyen Avustralya'da hayat normale dönüyor
Covid-19'a "dur" diyen Avustralya'da hayat normale dönüyor
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Ankara Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 07:27:53. #1.14#
title