Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
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Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü

Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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