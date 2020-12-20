Son Dakika | Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
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Son Dakika | Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

20.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:42
Son Dakika | Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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