Son dakika: Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevsa Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Cengelek bölgesinde askeri araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 güvenlik görevlisiyle 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin de yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Kabil'in 4. Bölgesinde Barış Bakanı Özel Kalem Müdürü Hoşnud Nabizade'nin makam aracının bombalı saldırıya uğradığını ifade eden Faramarz, bu saldırıda can kaybının bulunmadığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son zamanlarda suikast girişimlerinin artması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat