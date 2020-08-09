Son Dakika | Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
09.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:39
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kampani bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA