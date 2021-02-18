Son dakika... Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Son dakika... Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

18.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:24
Son dakika... Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil Üniversitesi yakınında bir sivil araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenin Kabil Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mubaşşir Müslümyar olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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