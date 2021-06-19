Son dakika... Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
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Son dakika... Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Son dakika... Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, Pagman ilçesinin Kale-i Abdul Ali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Mücahit, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümeti, son 2 aydır bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Ülkede mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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