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Son Dakika | Juventus, Sampdoria'yı 3-2 yenerek ligde üst üste ikinci maçını kazandı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Son Dakika | Juventus, Sampdoria'yı 3-2 yenerek ligde üst üste ikinci maçını kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-2 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-2 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede lige kötü bir başlangıç yapan ve toparlamak isteyen Juventus ile orta sıralardaki Sampdoria karşı karşıya geldi.

Juventus, 10. dakikada Arjantinli Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada Juventus'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Leonardo Bonucci, farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden bir dakika sonra Maya Yoshida, Sampdoria adına farkı 1'e indirdi: 2-1.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Manuel Locatelli, Juventus'u yeniden 2 farklı üstün duruma getiren golü attı: 3-1.

Antonio Candreva'nın 83. dakikada attığı gol ile fark yeniden 1'e indi: 3-2.

Candreva'nın golü maçtaki gol perdesini kapatırken, Juventus sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kötü başladığı sezonda üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılmasını bildi.

Juventus, puanını 8'e yükseltti ve 9. basamakta yer aldı. Bu sezonki 3. mağlubiyetini Juventus karşısında alan Sampdoria ise 5 puanla 14. sırada yer buldu.

Serie A'nın 6. haftasında bugün Lazio-Roma derbisi de olmak üzere 5 maç daha oynanacak.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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