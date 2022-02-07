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Son Dakika | Juventus, Hellas Verona'yı yeni transferlerinin golleriyle yendi

AA, Barış Seçkin - Spor
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Son Dakika | Juventus, Hellas Verona'yı yeni transferlerinin golleriyle yendi

Son dakika haberleri: İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Hellas Verona'yı 2-0 yenen Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Dusan Vlahovic ve 61. dakikada Denis Zakaria attı. Her iki oyuncunun da ocak ayı transfer döneminde Juventus'a katılan isimler olması dikkati çekti.

Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.

Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.

Ligin 24. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Atalanta-Cagliari: 1-2, Bologna-Empoli: 0-0, Sampdoria-Sassuolo: 4-0, Venezia-Napoli: 0-2 ve Udinese-Torino: 2-0.

AA / Barış Seçkin - Spor

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