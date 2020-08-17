Son Dakika: Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru Son dakika haberlerine göre Şilili futbolcu Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımı Al İttihad Kalba'ya transfer olmaya çok yakın.

Şilili futbolcu Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımı Al İttihad Kalba'ya transfer olmaya çok yakın.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba ekibi, sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1.2 milyon Dolar net ücret, 300 bin Dolar da bonus alacak Şilili oyuncu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 94 maça çıkarken, 32 gol attı ve 20 golün de asistini yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA