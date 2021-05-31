Son dakika... Johnson&Johnson şirketi, Yüksek Mahkeme'den 2 milyar dolarlık tazminat kararını gözden geçirmesini istiyor
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Son dakika... Johnson&Johnson şirketi, Yüksek Mahkeme'den 2 milyar dolarlık tazminat kararını gözden geçirmesini istiyor

Son dakika... Johnson&Johnson şirketi, Yüksek Mahkeme'den 2 milyar dolarlık tazminat kararını gözden geçirmesini istiyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Johnson&Johnson, şirketin pudra ürünlerini kullandıkları için yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia eden kadınlar lehine verilen 2 milyar dolarlık tazminat kararının, Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesini istedi.

Johnson&Johnson, şirketin pudra ürünlerini kullandıkları için yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia eden kadınlar lehine verilen 2 milyar dolarlık tazminat kararının, Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesini istedi.

Şirket, pudra ürünlerinin kansere neden olduğunu reddederken, Missouri'de görülen davada verilen kararın "Johnson's bebek pudrasının güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını doğrulayan onlarca yıllık bağımsız bilimsel değerlendirmelerle çeliştiğini" vurguladı.

Johnson&Johnson, Yüksek Mahkeme'den kararın gözden geçirilmesini isterken, mahkemenin davaya müdahil olup olmayacağı salı günü netleşecek.

Dava, Missouri'deki eyalet mahkemesinde şirketin pudra ürünlerini kullandığı için yumurtalık kanserine yakalandığını iddia edilen ve 9'u yumurtalık kanserinden ölen 22 kadın lehine 4,7 milyar dolarlık tazminat kararıyla sonuçlanmıştı.

Eyalet temyiz mahkemesi, 4,7 milyar dolarlık tazminatın yarısından fazlasını keserek iki davacıyı elemişti. Her iki tarafın avukatlarının, şirketin pudra ürünlerinin asbest içerip içermediği konusunda uzman görüşü sunduğu davada ürünün yumurtalık kanserine neden olabileceğine karar verilmişti.

Yargıç Rex M. Burlison, kararda şirketin anneleri ve bebekleri hedefleyen ürünlerde asbest olduğunu ve potansiyel zararı bildiği halde "10 yıllardır bu ürünlerin güvenliğini yanlış tanıttığı" şeklinde görüş belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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