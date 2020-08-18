Son dakika! Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Burnley ile sözleşmesi sona eren kaleci Joe Hart'ı renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Burnley ile sözleşmesi sona eren kaleci Joe Hart'ı renklerine bağladı. Londra kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki İngiliz kaleci ile 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Joe Hart, daha önce Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez koruyan Joe Hart'ın adı, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile de anılmıştı. Kaynak: AA