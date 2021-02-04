Son dakika... JÖAK ve JAK timleri Palandöken'deki turistlerin güvenliği için "daima göreve hazır"

Son dakika haberi: Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek huzur ve güven veriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek huzur ve güven veriyor.

Kışın yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinde, olası doğal ve insan kaynaklı kazalara karşı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, 24 saat görev yapıyor.

Kış sezonu süresince kayak yaparken düşüp yaralanan veya olumsuz hava koşulları gibi nedenlerle kaybolup mahsur kalanların yardımına koşan JÖAK ve JAK timleri, 45 kilometre pist uzunluğu bulunan Palandöken'in en uzak noktasına kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Yabancı turistler ile sağlıklı iletişim kurmak için iyi derecede yabancı dil eğitimi alan kayakçılardan oluşan jandarma personeli, kışın kayak yapmak için Palandöken'e gelen turistlere huzur ve güven veriyor.

JÖAK ve JAK timleri, kayak merkezinde olası bir duruma karşı "daima hazır" olmak için eğitimleri de hiç aksatmıyor.

Her türlü senaryoya karşı tatbikat yapılıyor

JÖAK ve JAK timleri, bu çerçevede Palandöken'de tatbikat yaptı. Tatbikatın ilk bölümünde 3 bin 200 rakımlı zirvede konuşlandırılan ekipler, senaryo gereği, 2 vatandaşın kayak yaparken düşerek yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kar motorları ile kısa sürede yaralanan vatandaşların bulunduğu noktaya giden ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra söz konusu kayakçıları sedyeye alarak olay yerinden kar motorlarıyla sağlık ekiplerine ulaştırdı.

JÖAK ve JAK timleri, daha sonra kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, çığ düşmesi olayının meydana geldiği ve kar kütlesi altında mahsur kalan bir vatandaşın olduğu bilgisini alarak arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Olayın yaşandığı noktaya önce kar motorları, ardından da yaya olarak ulaşan ekipler, arama kurtarma dedektör köpeği "Gurbet"in yardımıyla çığ altında kalan kişinin yerini kısa sürede tespit etti. Ekipler, çığ altında kalan kişiyi, sağ olduğunu ve üzerinde kar kütleleri bulunduğu için hareketsiz kaldığını öğrendikten sonra yürüttükleri titiz çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise dağcılık faaliyeti sırasında tırmanış yapan bir vatandaşın kayadan düşmesi sonucu yaralandığı bilgisini alan JÖAK ve JAK görevlileri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

Ekiplerce yapılan hazırlık çalışmasının ardından halat yardımıyla tatilcinin bulunduğu eğimli bölgeye sedye götürüldü ve havai hat kurularak vatandaş halata bağlı sedye üzerinde bölgeden tahliye edildi, kızak sedye ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Nefes kesen tatbikatı AA ekibi görüntüledi

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği nefes kesen tatbikatının son bölümünde ise ekipler, senaryo gereği arızalanan teleferik üzerinde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü alanda makara sistemi kuran görevliler, mahsur kalan vatandaşları 15 dakika süren çalışmanın ardından halat yardımıyla emniyetli şekilde tahliye etti.

Kayak merkezindeki vatandaşlarca ilgiyle izlenen tatbikat kapsamında ayrıca can ve mal güvenliğinin sağlanması için yaralanma ve kaybolma vakalarına karşı kayaklı devriye faaliyeti de icra edildi.

Arama Kurtarma Tim Komutanı Jandarma Teğmen Seyfettin Şahin, AA muhabirine, JÖAK ve JAK timlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev başında olduklarını söyledi.

Her türlü doğal ve insan kaynaklı afetler ile kaybolma ve kaza olaylarında arama ve kurtarma faaliyeti icra ettiklerini ifade eden Şahin, "Yapmış olduğumuz arama kurtarma faaliyetlerini, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yurt dışında da icra edebilmekteyiz. Arama kurtarma faaliyetlerinde özel olarak seçilmiş personellerimizle eğitimlerini tamamladıktan sonra, 24 saat esasına göre ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız için özveriyle görev yapmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök