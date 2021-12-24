Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hastaneden görüntüler Yaralıların hastaneye getirilmesi Kazazedelere müdahale edilmesi Detaylar JHALOKATHİ - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetti, 100'den fazla...

Hastaneden görüntüler

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Kazazedelere müdahale edilmesi

Detaylar JHALOKATHİ - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli noktalarında yanık oluşan kazazedeler, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title