Son dakika... JASAT'tan şafak operasyonu

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve Kullanma suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışma neticesinde haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti yapma ve Kullanma suçlarından ayrı ayır 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, Ö., A R.Ç isimli şüphelilerin Öncupınar ve Demirışık köylerinde saklanmış oldukları bağ evlerinde şafak vakti düzenlenen operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa