Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü
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Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 300 ev zarar görürken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga hava koşullarının arama kurtarma faaliyetlerini güçleştirdiğini söyledi.

Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 300 ev zarar görürken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga hava koşullarının arama kurtarma faaliyetlerini güçleştirdiğini söyledi.

Japonya'da Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere farklı noktalarda etkisini sürdüren şiddetli yağış sel ve heyelanlara yol açmıştı. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 300 evin zarar gördüğü bildirildi. Heyelanın ardından 20 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği Shizuoka eyaletinde bulunan Atami şehrinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

21 bin haneye tahliye uyarısı

Sel ve heyelan riski nedeniyle Atami'de bulunan 21 bin haneye yönelik tahliye uyarısı yayınlanırken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga kabine üyelerini acil toplantıya çağırdı. Hasar tespiti ve afet yönetimi konusunda yerel otoritelere destek talimatı veren Suga, hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında helikopter veya drone kullanılamamasının çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

Yetkililer uyardı

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sel ve heyelan riskine dikkat çekilirken, şiddetli yağışın önümüzdeki pazartesi gününe dek etkisini sürdüreceği belirtildi. Yerel otoriteler, Japon Denizi kıyılarındaki bölgelerde yaşayan sakinlere olası tahliye çağrılarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü
Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü
Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü
Son Dakika | Japonya'yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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