Son dakika! Japonya Savunma Bakanı Kişi'den, Vietnam ile savunma iş birliğini güçlendirme mesajı Açıklaması - Haberler
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Son dakika! Japonya Savunma Bakanı Kişi'den, Vietnam ile savunma iş birliğini güçlendirme mesajı Açıklaması

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika! Japonya Savunma Bakanı Kişi'den, Vietnam ile savunma iş birliğini güçlendirme mesajı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ülkesi ile Vietnam'ın, bölgesel istikrar için savunma iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ülkesi ile Vietnam'ın, bölgesel istikrar için savunma iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Kyodo ajansının, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, resmi ziyareti kapsamında Hanoi'de bulunan Bakan Kişi, Vietnam Savunma Bakanlığında konuşma yaptı.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın, Japonya için "önemli bir partner" olduğunu kaydeden Kişi, iki ülkenin "mevcut sert koşullar" dahil bölgesel güvenlik sorunlarında beraber çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Mevkidaşı Phan Van Giang ile görüşmesinde imzaladıkları Japon üretimi savunma ekipmanlarının Vietnam'a ihracını kapsayan anlaşmaya değinen Kişi, bu sayede "yeni bir safhaya" geçildiğini belirtti.

Kişi, "Savunma iş birliğimizi sadece ikili iş birliği olarak değil, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarına daha olumlu katkıda bulunmak için yeniden tanımlamak istiyoruz." dedi.

"Japonya için Vietnam, 'aynı kader topluluğundalar' diye anılacak önemli ülkelerden biridir" ifadesini kullanan Kişi, "partnerlik ufkunun yeni sahalara genişleyeceğine" işaret etti.

Kişi, ziyareti kapsamında, Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ve Başbakan Pham Minh Chinh tarafından kabul edildi.

Çinli mevkidaşı da Hanoi'de

Kişi'nin ziyareti esnasında, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Hanoi'de Vietnam Başbakan Yardımcısı Pham Binh Minh ile görüşmesi dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang'ın, görüşmede, "İki taraf Güney Çin Denizinde 'zor kazanılmış barış ve istikrara' değer vermeli" sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Vang'ın, "İki taraf, denizciliğe ait konuları ikili ilişkilerde uygun pozisyonda tutmalı ve bölge dışı güçlerin kışkırtma ve müdahalelerine karşı ortakça ihtar vermeli ve tedbirli olmalı" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Bölgesel rakip ve komşu olarak bilinen Japonya ve Çin'in, bakan düzeyindeki ziyaretlerinin, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Hanoi ziyaretinden iki hafta sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Japonya Savunma Bakanı Kişi'den, Vietnam ile savunma iş birliğini güçlendirme mesajı Açıklaması - Haberler
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