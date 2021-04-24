Son Dakika | Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu
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Son Dakika | Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu

Son Dakika | Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Osumi Yarımadası'ndaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Osumi Yarımadası'ndaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle sabaha karşı 01.09'da meydana gelen patlamanın ardından kraterden çıkan volkanik akıntı yaklaşık 2 kilometre yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren, 3. seviyede tutulduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgeleri Tarumizu ile Kagoşima'da ölen ya da yaralanan olmadı.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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