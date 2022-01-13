Son Dakika | Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
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Son Dakika | Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika | Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
AA / Emre Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Japonya ile Türkiye arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının" onaylanması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Japonya ile Türkiye arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının" onaylanması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Japonya hükümeti arasında, 13 Ekim 2020'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması'nın" onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Söz konusu anlaşmayla iki ülke arasındaki teknik iş birliği teşvik edilerek dostane ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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