Son dakika! Japonya'da Yüksek Mahkeme, "Karadul" lakaplı seri katile verilen ölüm cezasını onadı
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Son dakika! Japonya'da Yüksek Mahkeme, "Karadul" lakaplı seri katile verilen ölüm cezasını onadı

Son dakika! Japonya'da Yüksek Mahkeme, 'Karadul' lakaplı seri katile verilen ölüm cezasını onadı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Japonya'da Yüksek Mahkeme, 2007-2013 yıllarında 3 kişiyi zehirleyerek öldürmek ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan "Karadul" lakaplı seri katilin son temyiz başvurusunu reddederek hakkındaki ölüm cezasını onadı.

Japonya'da Yüksek Mahkeme, 2007-2013 yıllarında 3 kişiyi zehirleyerek öldürmek ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan "Karadul" lakaplı seri katilin son temyiz başvurusunu reddederek hakkındaki ölüm cezasını onadı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Yüksek Mahkemeye başkanlık eden Yargıç Yuko Miyazaki "Karadul" olarak bilinen Chisako Kakehi'nin (74) kendine güven duyan erkekleri siyanür içirerek öldürmesinin "güçlü bir cinayet kastına dayalı hesaplanmış, acımasız bir suç", sanığın cezai sorumluluğunun son derece ağır ve hakkındaki ölüm cezasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yargıç Miyazaki, Kakehi'nin temyiz başvurusunu reddederek hakkındaki ölüm cezasını onadı.

Kakehi, 2007-2013 yıllarında sevgilileri Masanori Honda (71) ve Minoru Hioki (79) ile kocası Isao Kakehi'yi (75) siyanür ile zehirleyerek öldürmek ve akrabası Toshiaki Suehiro'yu (79) öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyordu.

Hayatına giren kişileri mirasları için zehirleyerek öldüren Kakehi, çiftleştikten sonra erkek eşlerini öldüren zehirli "Karadul" örümceğine benzetiliyordu.

"Karadul" 2014 yılında tutuklanmıştı

Kakehi, dördüncü kocası Isao Kakehi'nin evlendikten bir ay sonra Kyoto yakınlarındaki evinde ölü bulunmasının ardından 2014 yılının ocak ayında tutuklanmıştı.

Mahkeme 2017 yılında, 3 kişiyi öldürmek ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek suçundan Kakehi'nin asılarak idam edilmesine hükmetmişti.

Savunma avukatlarının Kakehi hakkındaki idam kararına ilişkin temyiz başvurusu 2019 yılında Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Çöpçatanlık ajanslarında "zengin ve çocuksuz" erkekleri aradığı kaydedilen Kakehi'nin öldürdüğü kişilerden 10 yıl boyunca 9 milyon dolar kazanç sağladığı tespit edilmişti.

Kakehi'nin avukatları haziran başında, demansının (bunama) giderek kötüleştiği için müvekkillerinin bir dava sürecinde yer aldığının bilincinde olmadığını iddia ederek yeni bir psikiyatrik değerlendirme talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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