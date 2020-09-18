Son Dakika | Japonya'da yeni Başbakan Suga'ya kamuoyu desteği yüzde 66
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Son Dakika | Japonya'da yeni Başbakan Suga'ya kamuoyu desteği yüzde 66

Son dakika gelişmesine göre Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 66 olduğu bildirildi.

Son Dakika | Japonya'da yeni Başbakan Suga'ya kamuoyu desteği yüzde 66
18.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:20

Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 66 olduğu bildirildi.

Kyodo Ajansı, Suga'nın göreve geldiği çarşamba gününden bu yana yeni başbakan ve kabinesine yönelik 1000'den fazla kişiyle telefon üzerinden anket gerçekleştirdi.

Ankete göre Suga yönetimine genel destek yüzde 66'larda seyrederken, katılımcıların yüzde 58'i yeni dönemde, önceki Başbakan Abe Şinzo dönemi politikalarının sürdürülmesini destekledi.

Suga'nın yeni kabinedeki atamaları yüzde 49 destek görürken, bu dönemde Suga'nın en çok odaklanmasının beklendiği mesele yüzde 64'le yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oldu.

Kovid-19'un yanı sıra yeni kabinenin, öncelik vermesi gereken konular arasında, yüzde 35'le ekonomi inşası ve istihdam artışı, yüzde 23'le sigorta ve sağlık sistemi yer aldı

Katılımcıların yüzde 55'i ise seçimlerin olağan takvimiyle ekim 2021'de düzenlenmesini sıcak baktı. Abe 2012'de göreve geldiğinde aldığı kamuoyu desteği yüzde 62'lerde seyretmişti.

Japonya'da 2000'den sonra göreve gelip en fazla desteklenen başbakanlar arasında ilk sırada yüzde 86 ile Koizumi Cuniçiro, ikinci sırada yüzde 72 ile Hatoyama Yukio geliyor.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Ahmet Furkan Mercan
Ahmet Furkan Mercan
AA Editörü

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