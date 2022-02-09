Japonya'da 440 kez polisi arayan kadın tutuklandı

Miyagi eyaletinin Shibata kasabasında ortaokul öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Yoshinori Mito, Japonya'da polis çağrı hattı 110'u 440 kez aradığı gerekçesiyle tutuklandı. Geçtiğimiz yılın Şubat ve Ekim ayları arasındaki farklı zamanlarda polis hattını 440 kez arayan kadının, genellikle telefonu çaldırıp kapatırken telefon açıldığında ise sessiz kaldığı öğrenildi. Yapılan teknik takibin ardından yakalanan Yoshinori Mito, tutuklandı. Sendai polis merkezinde alınan ifadesinde suçlamaları kısmen kabul edenin öğretmenin "o kadar çok aramadım" dediği öğrenildi.

Polis hattını 440 kez arayan kadının bunu neden yaptığı netlik kazanmış değil. Olayla ilgili detaylı soruşturma ise sürüyor.

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