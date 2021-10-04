Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi. - Haberler
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Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

Edinilen son dakika haberine göre Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

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Haber: Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi. - Haberler
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