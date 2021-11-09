Son dakika! Japonya'da idam mahkumlarından "infazlarını birkaç saat önce öğrendikleri" gerekçesiyle dava

Japonya'nın Osaka kentinde iki idam mahkumu, infazlarından birkaç saat öncesinde haber dar edildikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığına dava açtı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, avukatları aracılığıyla dava açan iki mahkum, infaz edilecekleri tarihin önceden kendilerine bildirilmediğini belirterek, durumu "oldukça insanlık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Mahkumların avukatı Ueda Yutaka, "İdam mahkumları her sabah 'O gün onların son günü olacak' korkusuyla uyanıyor." dedi.

Merkezi hükümetin "uygulamanın infaz öncesi mahkumların acı çekmemeleri için yapıldığı" görüşünü kabul etmediklerini belirten Ueda, "denizaşırı ülkelerde mahkumlara, hayatlarının sonunu düşünmeleri ve buna ruhsal olarak hazırlanmaları için süre verildiğini" söyledi.

Osaka Bölge Mahkemesinde, Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davada adı açıklanmayan mahkumlar, 22 milyon yenlik (193 bin dolar) tazminat talep ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının, bu durumun mahkumların ruhsal sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle uygulamayı değiştirmesi için Japonya hükümetine baskı yaptığı kaydedildi.

İdam cezasının asılarak gerçekleştirildiği Japonya'da 100'den fazla idam mahkumunun bulunduğu biliniyor.

Öte yandan, NHK, Adalet Bakanlığının, aleyhine açılan davaya ilişkin "gereğine uygun şekilde cevap verileceğini" bildirdiğini aktardı.

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