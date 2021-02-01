Son dakika! Japonya'da ana muhalefet lideri Edano, hükümetin Kovid-19 politikalarını eleştirdi Açıklaması
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Son dakika! Japonya'da ana muhalefet lideri Edano, hükümetin Kovid-19 politikalarını eleştirdi Açıklaması

01.02.2021 05:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 05:32
Son dakika! Japonya'da ana muhalefet lideri Edano, hükümetin Kovid-19 politikalarını eleştirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, Başbakan Suga Yoşihide'nin yeni tip koronavirüs politikalarını "beceriksizlik" olarak niteledi.

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, Başbakan Suga Yoşihide'nin yeni tip koronavirüs politikalarını "beceriksizlik" olarak niteledi.

Partisinin çevrim içi düzenlenen olağan kongresinde konuşan Edano, hükümetin Kovid-19 ile mücadelesi, CDP'nin ekonomi politikası ile ekimdeki olağan seçimlere ilişkin konuştu.

Sağlık gerekçeleriyle Ağustos 2020'de görevinden ayrılan Abe Şinzo'nun yerine eylülde iktidar partisi iç seçimlerinde seçilen Başbakan Suga Yoşihide'nin salgın ile mücadele politikasını eleştiren Edano, "insan ürünü bir felaket" ifadesini kullandı.

Suga'nın ekonominin canlandırılması ile vakaların kontrol altına alınması arasında denge gözeteceği girişiminin başarısız olduğunu savunan Edano, "Salgının kontrol altına alınmasındaki en büyük engel hükümetin tutumudur. Salgının üstesinden gelebilmek için iktidar değişikliği gerekiyor." dedi.

Edano, "Hükümetin beceriksizliği salgının mevcut vaka patlamasını ve sağlık sisteminin çökmesini tetikledi. Şu anki durum insan ürünü bir felaketten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Ekimdeki olağan seçimlerde olası iktidar değişikliğine yönelik Edano, "Hayatı ve geçimi koruyabilmek için destekleyici politikalara geçiş yapacağım." diye konuştu.

Tayvan ve Yeni Zelanda'yı örnek gösteren Edano, partisinin, ekonominin yeniden canlandırılması için öncelikle vakaların sıfıra ya da sıfıra yaklaştırılması hedefine odaklanacağını belirtti.

Seçim sürecine girilirken muhalefet partilerini bir araya getirme çabalarını sürdüreceğini ifade eden Edano, "Yeniden birleşip insanların beklentilerini karşılamaya kararlıyız." dedi.

CDP'nin Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 113, üst kanadı Danışman Meclisinde (Sangiin) 43, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ise Şuugiin'de 282, Sangiin'de 114 koltuğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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